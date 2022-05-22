Президент Польши призывает страны честного мира не восстанавливать старые привычные отношения с Россией, как это было до преступлений, которые совершают оккупационные российские войска в Украине.

Президент Польши Анджей Дуда отмечает, что после преступлений России в Буче, Бородянке и Мариуполе и других городах Украины мир не может вернуться к привычному ведению дел с ней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Дуда заявил во время выступления в Верховной Раде Украины.

"После Бучи, Бородянки, Мариуполя не может быть возврата к business as usual с Россией (к привычному устоявшемуся ведению дел - УНИАН). Уважаемые дамы и господа президенты, премьер-министры, депутаты всех парламентов мира - не может быть возврата к business as usual. Честный мир не может этого сделать и перейти к повестке дня над преступлением, над агрессией, над топтанием основных принципов", - подчеркнул президент Польши.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Дуда прокомментировал предложения уступить Путину и отметил, что только Украина должна решать свое будущее.

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