Рептилию убили охотники, в желудке у нее нашли человеческие останки.

В США после урагана "Ида" аллигатор напал на 71-летнего Тимоти Саттерли и буквально загрыз его. Позже рептилию убили охотники, и в желудке хищника обнаружили человеческие остатки.

Об этом со ссылкой на офис шерифа пишет издание Metro.

"После обследования аллигатора выяснилось, что в его желудке есть что-то, похожее на человеческие останки. Это были верхние части человеческого тела", – отмечается в сообщении.

На данный момент следователи проводят ряд необходимых экспертиз, чтобы удостовериться, что эти останки принадлежат именно Тимоти Саттерли.

Читайте такжеВо Флориде мужчина вытащил из пасти аллигатора свою собаку (видео)Сообщается, что мужчину искали больше двух недель. По словам его супруги, огромный аллигатор напал на ее мужа на территории их домовладения. Хищник оторвал мужчине руку, и миссис Саттерли отправилась позвать кого-то на помощь. Когда же она вернулась, мужа уже на месте не было.

Ранее сообщалось, как в США в штате Миссисипи владелец компании по обработке рогов оленя Шейн Смит нашел в желудке аллигатора артефакты, созданные шесть и четыре тысячи лет назад.

А в пригороде Солт-Лейк-Сити аллигатор едва не оторвал руку смотрительнице на глазах у шокированной группы посетителей центра рептилий.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц