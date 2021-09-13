Не исключено, что хищник съел эти объекты, чтобы улучшить пищеварение.

В США в штате Миссисипи владелец компании по обработке рогов оленя Шейн Смит нашел в желудке аллигатора артефакты, созданные шесть и четыре тысячи лет назад.

Об этом пишет Fox News.

Американец решил разделать четырехметровую рептилию после того, как узнал о том, что в Южной Каролине нашли необычные предметы в желудке аллигатора. В итоге Смит нашел древний наконечник стрелы и грузило.

Не исключено, что аллигатор съел эти объекты, чтобы улучшить пищеварение.

Читайте такжеКрокодил набросился на священника во время массового крещения в озереОтмечается, что по мнению геолога, возраст наконечника составляет от пяти до шести тысяч лет. А вот возраст грузила – около четырех тысяч лет

Вместе с тем далеко не все считают, что найденные артефакты – это именно наконечник от стрелы и грузило.

Так, директор отдела геологии и картографии департамента качества окружающей среды штата Миссисипи Джеймс Старнс высказал мнение, что один из объектов (похожее на наконечник) был частью древнего приспособления, которое запускало копье.

Ранее в США очевидцы засняли, как аллигатор пытался съесть квадрокоптер, и тот, судя по всему, взорвался у него в пасти. А В Таиланде огромный питон целиком проглотил теленка, но не сумел переварить его и погиб.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц