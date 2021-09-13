В США в штате Миссисипи владелец компании по обработке рогов оленя Шейн Смит нашел в желудке аллигатора артефакты, созданные шесть и четыре тысячи лет назад.
Об этом пишет Fox News.
Американец решил разделать четырехметровую рептилию после того, как узнал о том, что в Южной Каролине нашли необычные предметы в желудке аллигатора. В итоге Смит нашел древний наконечник стрелы и грузило.
Не исключено, что аллигатор съел эти объекты, чтобы улучшить пищеварение.
Читайте такжеКрокодил набросился на священника во время массового крещения в озереОтмечается, что по мнению геолога, возраст наконечника составляет от пяти до шести тысяч лет. А вот возраст грузила – около четырех тысяч лет
Вместе с тем далеко не все считают, что найденные артефакты – это именно наконечник от стрелы и грузило.
Так, директор отдела геологии и картографии департамента качества окружающей среды штата Миссисипи Джеймс Старнс высказал мнение, что один из объектов (похожее на наконечник) был частью древнего приспособления, которое запускало копье.
Ранее в США очевидцы засняли, как аллигатор пытался съесть квадрокоптер, и тот, судя по всему, взорвался у него в пасти. А В Таиланде огромный питон целиком проглотил теленка, но не сумел переварить его и погиб.
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