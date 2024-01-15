Еврокомиссар заявил, что Берлин пытается прекратить поддержку Европейского фонда мира.

Европейский комиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон упрекнул Германию в том, что она делает недостаточно для поддержки общих усилий Евросоюза по оказанию военной помощи Украине.

По его словам, вместо этого Берлин сосредоточился на отправке Киеву двусторонней помощи. Также он возмутился тем, что Германия в меньшей степени поддерживает Европейский фонд мира.

"Сегодня мы видим, что Германия пытается действовать в одиночку, она никого не обманула, и, в частности, она пытается прекратить поддержку Европейского фонда мира", - цитирует Бретона Politico.

Фонд является внебюджетным механизмом для финансирования оффшорных военных миссий Евросоюза и оказания помощи союзникам путем возмещения стоимости военных поставок. Германия является крупнейшим плательщиком EPF, поскольку страны платят взносы пропорционально своему валовому национальному доходу.

Шольц критикует объемы помощи Украине от ЕС

Напомним, в начале этого года канцлер Германии заявил, что запланированные большинством партнеров ЕС поставки оружия Украине "в любом случае слишком малы". Он призвал другие страны увеличить их.

Также в СМИ появилась информация о том, что Шольц выразил свое недовольство и лично президенту Франции. Якобы в Берлине считают, что Париж делает недостаточно для помощи Украине.

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