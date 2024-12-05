Российский министр покинул зал заседаний.

Между государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым возник публичный конфликт.

Как пишет AP, на встрече Совета министров ОБСЕ россиянин обвинил Запад в эскалации и провоцировании прямого конфликта с его страной. "После афганского позора возникла потребность в новом общем враге. Результатом является реинкарнация холодной войны, но теперь с гораздо большим риском ее эскалации в горячую фазу", - заявил Лавров.

После этих слов российский министр покинул зал. Блинкен напомнил, что именно Москва пошла на эскалацию, развернув в Европе войска КНДР, применив против Украины баллистическую ракету средней дальности и нанося удары по ее энергетике. Кроме того, РФ снизила порог применения ядерного оружия:

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"Господин Лавров говорил о суверенном праве каждой страны-члена делать свой собственный выбор. Это именно то, о чем идет речь: суверенное право Украины и украинского народа делать свой собственный выбор относительно будущего, а не позволять, чтобы этот выбор делался в Москве и под ее руководством".

Госсекретарь заявил, что Лавров "умело топит слушателей в цунами дезинформации", а также обвинил Россию во вмешательстве в недавние выборы в Молдове и Румынии, передает Голос Америки.

"Он говорит о неделимости безопасности. Это правильно, но это не может быть игра только в одни ворота, это хорошо для России, но не для Украины. Но давайте не будем обманывать себя и не позволим ни ему, ни кому-то другому обмануть нас. Это не о безопасности России и никогда не было. Это об имперском проекте господина Путина стереть Украину с карты", - сказал он.

Встреча ОБСЕ

Как известно, сегодня на Мальте начало свою работу 31 заседание Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Для российского министра иностранных дел Лаврова это стало первой поездкой в страну Европейского Союза после полномасштабного вторжения в Украину.

Перед его выступлением зал покинули министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и другие иностранные дипломаты.

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