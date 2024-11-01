Предстоящая встреча в Мальте может пройти в обстановке частичного бойкота.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в декабре планирует посетить Мальту для участия в Совете министров иностранных дел ОБСЕ. Как пишет "Медуза", об этом заявила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Это будет первая поездка Лаврова в страну Евросоюза с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В прошлом российскому министру ограничивали доступ в ЕС: в 2022 году Лаврову не позволили посетить аналогичное мероприятие в Польше, а в 2023 году заседание Совет министров иностранных дел ОБСЕ состоялось в Северной Македонии, которая не входит в состав Европейского Союза, однако с 2019 года является членом НАТО.

С февраля 2022 года Лавров находится под персональными санкциями Евросоюза.

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Визит в Мальту главного дипломата страны-агрессора, вероятно, будет происходить на фоне напряженной обстановки. Напомним, ранее Россия блокировала назначение Эстонии на роль председателя ОБСЕ на 2024 год из-за ее членства в НАТО и осуждения вторжения в Украину. В результате компромисса руководство организации было передано Мальте, которая взяла на себя обязанность координировать работу 57 государств-членов ОБСЕ в условиях, когда организация испытывает серьезное давление, а внутренние споры, в частности, с участием РФ, затрудняют ее функционирование

Присутствие Лаврова на подобных мероприятиях ранее вызывало споры, и многие западные лидеры отказывались от встреч с ним, обвиняя Москву в попытках дестабилизировать ОБСЕ, особенно на фоне российско-украинской войны. Предстоящая встреча в Мальте также может пройти в обстановке частичного бойкота со стороны западных дипломатов, которые, не исключено, воспользуются возможностью публично заявить о своем осуждении действий России в Украине.

Война в Украине - изоляция России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недавняя встреча БРИКС помогает Путину показать миру и прежде всего своему обществу, что нет изоляции России.

Впоследствии Telegraph написал, что Саммит БРИКС Путина разоблачил притворство Запада по изоляции России.

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