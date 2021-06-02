Европе нужно пересмотреть то, как она отвечает на российскую агрессию, и быть готовой заплатить за самозащиту.

В феврале 2020 года Аналитический центр RAND Corp опубликовал отчет о диверсиях, которые устраивает Россия. В нем говорилось, что успех российских операций зависит от "географической близости, слабости защиты границ, слабой контрразведки и отсутствия мощных союзников, а также от доступа к оружию, наличия социально-политических расколов и элемента неожиданности".

И все это чрезвычайно точно описывает "пиратский" захват самолета Ryanair в Беларуси. Все условия были выполнены включая тот факт, что Россия часто использует своих союзников, зависящие от нее страны из так называемой сферы влияния, или "полезных идиотов". Об этом пишет NRC Handelsblad. Без российского прикрытия Беларусь никогда бы не решилась так нагло посадить пассажирский самолет. Москва же поддержала ее, заблокировав рейсы Air France и Austrian Airlines в обход белорусского воздушного пространства.

Если Запад хочет понять, что происходит, ему стоит еще раз перечитать отчет RAND.

"Мы имеем дело с определенной формой войны. Как бы мы не реагировали, нам нужно осознать одно: когда лес рубят - щепки летят. Серьезная реакция будет иметь цену в форме демократического контроля, денег и возможно даже человеческих жизней", - говорится в статье.

Читайте такжеRzeczpospolita: Война в Украине уже надоела россиянам, поэтому Беларусь - новая "игрушка" для КремляИсследование RAND установило, что Россия не заинтересована в открытой войне на западном фланге. НАТО слишком силен и ресурсов на борьбу с ним нет. Москва также понимает, что падение НАТО или ЕС угрожает и ее собственной стабильности. Поэтому она сосредоточилась на тайной подрывной деятельности: кибератаках, отравлениях и тому подобное. Это дестабилизирует НАТО и ЕС, создавая хаос, настраивая страны-участницы друг против друга и сея страх среди гражданских. Таким образом Россия пытается достичь внешнеполитических целей за минимальную цену. Она пытается защитить свой режим и построить "сферу влияния", добиться признания как "супердержавы", получить экономическую выгоду, а также предотвратить расширение НАТО и ЕС.

Россия действует в пределах условных концентрических кругов. Первый из них охватывает непосредственных соседей: Украину, Беларусь и страны Центральной Азии. Москва считает их территорию своей собственностью. Второй круг - это Кавказ и Молдова, которые географически несколько отдалены. Третий - страны Балтии, а четвертый - экс-страны Варшавского договора и Балканы.

Москва любит использовать страны вроде Беларуси в качестве базы для своей подрывной деятельности. Это безопасно, можно в случае необходимости отрицать свою причастность. Поэтому стоит ждать новых сюрпризов от таких стран.

Европа, прежде всего, может отреагировать превентивными мерами: усилить безопасность на границе, улучшить сотрудничество спецслужб и повысить защиту данных и инфраструктуры. Во-вторых, можно начать отбиваться. Но Европа с этим справляется плоховато. У стран ЕС разные интересы. Экономические санкции - это одно. А тихий захват российских кораблей, которые неожиданно заходят в европейские порты для ремонта - это совсем другое. Можно действовать тихо, хватая Россию за руку без публичного унижения.

Читайте такжеThe Atlantic: Беларусь законно посадила самолет Ryanair, и это еще хуже"Также мы можем предлагать и условные пряники. Требования освободить белорусского журналиста Романа Протасевича не работают. А вот что может сработать: закрытие границ из-за размытых санитарных причин для давления, а затем начало закулисных переговоров о снятии этих ограничений", - говорится в статье.

"Все это противоречит тому, кем мы являемся, или думаем, что являемся. И каким бы ни был наш ответ, мы должны быть готовы заплатить за это. Наша безопасность на кону", - добавляет нидерландская газета.

Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске

23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель Оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

После посадки самолета Протасевича и его девушку задержали. На родине ему грозит смертная казнь.

Экстренную посадку самолета власти Беларуси аргументировали тем, что на борту находится бомба.

Но в Швейцарии опровергли это, сообщив, что сообщение об угрозе взрыва было отправлено уже после разворота самолета в сторону Беларуси.

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Перевод: Лесь Дымань