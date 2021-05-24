Майкл О'Лири назвал принудительную посадку самолета в Минске "похищением, финансируемым государством".

На борту самолета авиакомпании Ryanair, который принудительно был перенаправлен в аэропорт Минска, могли находиться агенты КГБ Беларуси.

Об этом заявил глава авиакомпании Майкл О'Лири, передает Newstalk.

Он предполагает, что режим Лукашенко хотел снять с рейса соучредителя белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его попутчика.

"Похоже, власти намеревались снять с рейса журналиста и его попутчика… Мы полагаем, что в аэропорту также сошли с рейса некоторые агенты КГБ", - сказал О'Лири.

Напомним, самолет, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, после принудительной посадки в Минске улетел в Вильнюс без шести пассажиров на борту.

Помимо этого глава Ryanair назвал действия Беларуси "финансируемым государством пиратством", добавляет издание Newstalk.

"Это был случай государственного похищения... пиратства, спонсируемого государством", - подчеркнул О'Лири.

По его мнению, подобный инцидент происходит впервые с европейской авиакомпанией.

"Я не могу много говорить об этом, поскольку сейчас данным вопросом занимаются власти Евросоюза и НАТО. Мы получили доклад нашего экипажа, который сделал феноменальную работу, вывезя этот самолет и почти всех пассажиров из Минска через шесть часов", - сказал О'Лири.

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Он добавил, что Ryanair будет следовать указаниям европейских властей по поводу прекращения полетов над Беларусью. При этом учтонил, что его авиакомпания летает над этой страной очень мало и необходимость ее облетать не повлечет значительных затрат.

Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске: детали

23 мая Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного Телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич.

Самолет вернули в Минск по команде белорусских диспетчеров из-за сообщения о минировании, несмотря на то, что расстояние до Вильнюса было значительно меньше. После посадки самолета Протасевича и его девушку задержали. Протасевичу на родине грозит смертная казнь.

Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Авиакомпания Ryanair в заявлении уже после приземления самолета в Вильнюсе не упомянула ключевые обстоятельства инцидента и заявила, что лететь в Минск было ближе, чем в Вильнюс, что не соответствует действительности.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

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Автор: Александр Топчий