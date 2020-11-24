В стране отменили традиционные уличные рождественские празднования из-за пандемии коронавируса.

Нидерланды креативно решили проблему рождественских поздравлений детей вследствие карантинных ограничений.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Желающие подъезжают за подарками к святому Николаю на автомобилях. Из окна машины дети передают ему рисунки и поют рождественские песни. После чего получают пакет.

По легенде, святой Николай прибывает в Нидерланды вместе с помощниками из Испании. В течение двух недель он развозит рождественские пакеты по всей стране – чтобы успеть на утро 6 декабря.

Традиционно 6 декабря в стране проходят массовые празднования. Но в этом году их отменили из-за пандемии COVID-19.

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Автор: УНИАН