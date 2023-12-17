Он отметил, что раньше надеялся на завершение войны в Украине, но пока этого не произошло.

Большое количество конфликтов в мире свидетельствует о "фрагментированной мировой войне", выходом из которой может быть лишь укрепление международных институтов.

Такое мнение высказал президент Италии Серджо Матарелла на совещании с послами Италии, передает "Европейская правда". Глава государства напомнил, что прошлое обращение к послам завершил надеждой "на восстановление справедливого мира для Украины", которого, к сожалению, не произошло. Зато "больше других регионов планеты находятся в более нестабильном состоянии, чем в прошлом году".

Среди них Матарелла перечислил Африку с рядом кризисов, а также нападение террористической группировки ХАМАС на Израиль. Президент Италии напомнил и о других кризисных регионах и странах, как-то Афганистан.

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"Невозможно не признать дальновидность понтифика Франциска, который еще десять лет назад впервые заговорил о "фрагментированной мировой войне"... "фрагментированная мировая война" приводит к фрагментированному миру", - сказал он.

По мнению итальянского президента, выходом из ситуации может быть "структурная реформа мультилатерализма". Он отметил, что почти все мировые институты нуждаются в обновлении и укреплении. "Мы все расплачиваемся за их недостатки", – сказал он.

Помощь Италии Украине

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто оценил возможность новых поставок оружия Украине, заявив, что запасы страны не безграничны. "Когда мы говорим о поставках в Украину, есть два аспекта: политический и технический, чтобы посмотреть, что мы можем дать, не ставя под угрозу оборону Италии", - сказал он.

Крозетто отметил, что Италия много внимания уделила системам противовоздушной обороны, однако ее запасы не безграничны.

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