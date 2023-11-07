На смену временам демократов и миротворцев приходят времена националистов, разжигающих войны, пишет издание.

На фоне уже достаточно продолжительной войны в Украине новая вспышка войны на Ближнем Востоке и угроза возвращения Дональда Трампа в Белый дом возвращают мир к мрачным временам глобальной нестабильности. Об этом пишет Financial Times.

Издание сравнивает нынешнюю ситуацию в мире с первым десятилетием после окончания Холодной войны, когда для человечества, казалось бы, наступила эпоха мира и процветания. Тогда закончилось не только глобальное противостояние двух военно-политических блоков, но и ряд региональных конфликтов – апартеид в Южной Африке, террористическая война в Северной Ирландии, Израиль достиг стратегического мирного соглашения с соседними арабскими странами.

"В 1990-х годах дух эпохи был в пользу миротворцев, демократов и интернационалистов. Сегодня националисты, разжигатели войны и теоретики заговора имеют ветер в парусах", – пишет FT.

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Так общемировой проблемой остается война в Украине, где летнее контрнаступление ВСУ "в основном провалилось", и Россия почувствовала второе дыхание, надеясь одержать победу за счет ресурсного преимущества.

"Потрепанная Украина остается сильно зависимой от Запада в отношении вооружения и финансовой поддержки. Но западные сторонники Киева не смогли нарастить производство оружия, чтобы оно соответствовало российской военной машине. Между тем продолжение финансирования Украины застряло в Конгрессе США, поскольку республиканцы, которые поддерживают Трампа, выступают против войны", – говорится в публикации.

Теперь у Владимира Путина есть еще больше причин продолжать войну в течение следующего года, ожидая возвращения Дональда Трампа в Белый дом, после чего, как надеется Кремль, США "бросят Украину на произвол судьбы".

Впрочем война в Газе уже заставила США отвлекать время и ресурсы от Украины. В некоторых случаях существует прямая конкуренция за боеприпасы. Украине и без того отчаянно не хватало снарядов, и теперь она конкурирует с Израилем за дефицитные поставки. Системы ПВО также нужны как Украине, так и Израилю.

За пределами этих двух громких войн продолжаются конфликты регионального значения. Так, FT обращает внимание, что в последнее время произошли или были объявлены массовые депортации и принудительные перемещения людей в Пакистане, Судане и Карабахе.

Рассредоточенностью внимания американцев на эти мировые проблемы, вероятно, попытается воспользоваться Китай. Его намерение давно известно - вытеснить США как доминирующую силу из Тихого океана, а возможно, и в мировом масштабе. В этом контексте особую озабоченность вызывают амбиции Пекина в отношении Тайваня.

FT отмечает, что все эти глобальные проблемы существуют в тесном взаимодействии и взаимно подпитывают друг друга.

"Слишком фаталистично говорить, что мы живем в эпоху, когда все может стать только хуже. Но понимать, что самые сильные тенденции в мировых делах являются вредными и набирают обороты, это простой реализм", – резюмирует издание.

Украина и ситуация в мире

Как писал УНИАН, западная пресса все более пессимистично настроена относительно будущих перспектив Украины в войне.

Так, в конце октября авторитетная международная газета Time опубликовала большую статью, в которой подается в целом довольно мрачная картина. Автор пишет о тупике на фронте, нехватке солдат в украинской армии, сокращении западной поддержки и неверии даже руководства государства в возможность победы. Единственным "оптимистом" остается президент Зеленский, если верить изданию.

Развивая эту мысль, The Washington Post сосредотачивается на американской части проблемы, где Конгресс уже более месяца не может принять выделение военной помощи Украине. Издание отмечает, что Белый дом должен кардинально изменить отношение к этой войне, отказавшись от риторики о победе.

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