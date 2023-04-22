Глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что стороны должны сесть за стол переговоров.

Глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто не исключил, что Китай может стать именно той страной-посредником, которая сможет заставить Украину и РФ договориться об окончании войны за общим столом переговоров.

Об этом чиновник заявил в интервью La Stampa, заявив, что ЕС и весь мир должны прежде всего гарантировать Украине право защищаться от РФ. Но, вместе с тем, ежедневно нужно думать о том, как посадить стороны за стол переговоров.

"Потому что сейчас единственное, что мы можем сделать, это не закончить войну, а остановить конфликт и попытаться посадить за один стол двух собеседников, которые не разговаривают друг с другом и не имеют ничего общего", - считает Крозетто.

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При этом он заявил, что Европа должна найти своих "пожарных", которые могли бы помочь установить мир. Крозетто отметил, что сейчас ООН не в состоянии выполнить эту функцию. Для этого требуется "другой собеседник".

"Может ли это быть Китай? Он должен быть собеседником за мирным столом. Это один из вопросов, который мы должны задать себе в Италии и Европе", - добавил Крозетто.

Глава Минобороны Италии резюмировал, что мировоззрение лидера РФ Владимира Путина и Запада по поводу войны отличается: Путин живет в условиях, когда для него не имеют значения потери солдат на фронте и время, которое может длиться эта война. Но для Европы, это важно.

"Для Запада актуальным фактором является время, жертвы и общественное мнение. Сталкиваются два совершенно разных мира", - акцентировал Крозетто.

Китай пытается стать посредником между Украиной и РФ

Напомним, что глава КНР Си Цзиньпин проявил амбиции стать, по примеру Турции, новым посредником для завершения войны между РФ и Украиной. При этом Запад отмечает, что таким образом страна ведет двойную игру: с одной стороны говорит о важности мира, а с другой, подыгрывает своему геополитическому союзнику России.

7 марта глава МИД КНР Ван И впервые сказал, что государство готово взять на себя роль "посредника" для того, чтобы добиться консенсуса в мирных переговорах между Украиной и РФ.

В конце марта Ван И призвал ЕС поддержать "план мира", который страна "презентовала" к годовщине войны между Украиной и РФ 24 февраля 2023 года.

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