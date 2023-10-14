Сейчас речь идет только о гражданах третьих стран, да и то, вероятно, не всех.

Жители Сектора Газа, имеющие гражданство третьих стран, смогут выехать в соседний Египет. Такой договоренности достигли на переговорах с участием Египта, Израиля и США.

Как сообщает Times of Israel со ссылкой на неназванного египетского чиновника иностранцы, проживающие в Газе, смогут пройти через пограничный пункт Рафах в Египет. По его словам, Израиль согласился воздержаться от ударов по районам, через которые идет эвакуация иностранцев.

Также отмечается, что в переговорах участвовал Катар, симпатизирующий ХАМАСу. Поэтому есть заверения от палестинских террористических группировок ХАМАС и Исламский джихад, что они тоже не будут сопротивляться этой эвакуации.

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Другой египетский чиновник сообщил, что египетский пункт пропуска Рафах уже получил "указание" пропускать иностранцев, прибывающих из Газы.

Ряд западных СМИ подают эту информацию, как если бы выезд из Газы разрешен только тем иностранцам, у которых есть паспорт США. Об этом в частности пишут американский канал CNN и британский BBC. Но это может быть неточностью, потому что они ссылаются на неназванного американского чиновника из Государственного департамента. Он сообщал, что "американцы смогут уехать", говоря об этом в контексте защиты американских граждан, оказавшихся в зоне конфликта.

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Как писал УНИАН, Израиль в ближайшее время начнет наземную операцию в Газе и дает гражданскому населению последний шанс покинуть северную часть сектора. Сотни тысяч гражданских палестинцев уже эвакуировались с севера Газы на юг, прислушавшись к предупреждениям ЦАХАЛа. Однако там еще остается немало людей.

Тем временем в городе Газа заканчивается чистая вода, люди могут начать умирать от сильного обезвоживания. Проблемы с водой возникли после того, как водопроводная станция Газы и общественные сети водоснабжения прекратили работу из-за прекращения поставок из Израиля.

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