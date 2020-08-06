Во Франции террорист захватил отделение банка и взял заложников (фото, видео)
Во Франции вооруженный мужчина захватил отделение банка и взял заложников.
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Об этом сообщает France Bleu Normandie.
Как сообщается, инцидент произошел в городе Гавр. Известно, что террорист захватил пятерых заложников и уже выдвинул свои требования. Какие именно - пока не сообщается.
По данным fr24news, полиция уже ведет переговоры с захватчиком.
В городе мобилизована полиция, а на место происшествия вызваны сотрудники вооруженного реагирования.
Plusieurs véhicules arrivent en renfort et s'arrêtent devant la sous-préfecture #prisedotagelehavrepic.twitter.com/vmpQV2iwFz— France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) August 6, 2020
Напомним, ранее по Украине прокатилась волна захватов.
- 21 июля в Луцке мужчина захватил автобус с пассажирами. Освободить 13 заложников удалось лишь после длительного дня переговоров.
- Через 2 дня, 23 июля, в Полтаве мужчина с гранатой взял в заложники полицейского.
- А 3 августа террорист захватил банк и угрожал взорвать бизнес-центр в Киеве.
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