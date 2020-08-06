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Во Франции террорист захватил отделение банка и взял заложников (фото, видео)

21:05, 06 августа 2020
Мир
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Во Франции вооруженный мужчина захватил банковское отделение / фото France Bleu Normandie

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Об этом сообщает France Bleu Normandie.

Как сообщается, инцидент произошел в городе Гавр. Известно, что террорист захватил пятерых заложников и уже выдвинул свои требования. Какие именно - пока не сообщается.

По данным fr24news, полиция уже ведет переговоры с захватчиком. 

В городе мобилизована полиция, а на место происшествия вызваны сотрудники вооруженного реагирования.

Напомним, ранее по Украине прокатилась волна захватов.

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