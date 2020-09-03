Демонстранты требуют отставки правительства и генерального прокурора, а также проведения внеочередных выборов.

В Болгарии во время проведения антиправительственной акции произошли столкновения между демонстрантами и полицейскими.

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Свою акцию активисты окрестили "Большим национальным восстанием". Протест перерос в столкновения, когда демонстранты попытались прорвать полицейский кордон, сообщает 5 канал .

Что произошло

Демонстранты повалили полицейскую машину, бросали яйца, бутылки с водой, использовали против правоохранителей перцовый спрей и пытались разобрать уличную мостовую.

Как сообщает "Балканский обозреватель", в ответ полиция применила слезоточивый газ, сотни манифестантов были задержаны. Десяткам митингующих и правоохранителей понадобилась медицинская помощь.

Чего требуют демонстранты

Антиправительственные протесты в Болгарии начались в июле.

Протестующие требуют отставки премьер-министра, которого обвиняют в коррупции.

Манифестанты настаивают на досрочных выборах в стране.

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Автор: Екатерина Лиманская