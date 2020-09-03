В Болгарии во время проведения антиправительственной акции произошли столкновения между демонстрантами и полицейскими.
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Свою акцию активисты окрестили "Большим национальным восстанием". Протест перерос в столкновения, когда демонстранты попытались прорвать полицейский кордон, сообщает 5 канал .
Что произошло
Демонстранты повалили полицейскую машину, бросали яйца, бутылки с водой, использовали против правоохранителей перцовый спрей и пытались разобрать уличную мостовую.
Как сообщает "Балканский обозреватель", в ответ полиция применила слезоточивый газ, сотни манифестантов были задержаны. Десяткам митингующих и правоохранителей понадобилась медицинская помощь.
Чего требуют демонстранты
Антиправительственные протесты в Болгарии начались в июле.
Протестующие требуют отставки премьер-министра, которого обвиняют в коррупции.
Манифестанты настаивают на досрочных выборах в стране.
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