Сейм Литвы отказался признать Лукашенко легитимным президентом Беларуси

Парламент Литовской Республики одобрил резолюцию о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси.

Сейм Литвы отказался признать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси после выборов, состоявшихся 9 августа.

Об этом министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил в Twitter.

"Сегодня Парламент Литвы единогласно принял резолюцию об отказе признавать результаты выборов в Беларуси и Александра Лукашенко легитимным президентом, призывая провести свободные и демократические выборы и ввести санкции против лиц, ответственных за фальсификацию выборов и немыслимую жестокость", - написал Линкявичюс.

Выборы в Беларуси: что известно

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7000 участников акций.

По данным правозащитников, во время уличных акций в Беларуси в результате действий силовиков погибли минимум пять человек, еще семеро находятся в критическом состоянии в реанимации, около 200-300 задержанных правозащитники считают политзаключенными.

14 августа в ЕС заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций из-за фальсификаций выборов и насилия в отношении протестующих.

Канада и Ирландия отказались признавать победу Лукашенко на выборах.

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Автор: Виталий Саенко