Сейм Литвы отказался признать Лукашенко легитимным президентом Беларуси
15:32, 18 августа 2020Мир
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Парламент Литовской Республики одобрил резолюцию о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси.
Еще одна страна отказалась признавать победу Лукашенко на выборах / фото REUTERS
Сейм Литвы отказался признать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси после выборов, состоявшихся 9 августа.
Об этом министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил в Twitter.
"Сегодня Парламент Литвы единогласно принял резолюцию об отказе признавать результаты выборов в Беларуси и Александра Лукашенко легитимным президентом, призывая провести свободные и демократические выборы и ввести санкции против лиц, ответственных за фальсификацию выборов и немыслимую жестокость", - написал Линкявичюс.
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Выборы в Беларуси: что известно
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, не согласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7000 участников акций.
- По данным правозащитников, во время уличных акций в Беларуси в результате действий силовиков погибли минимум пять человек, еще семеро находятся в критическом состоянии в реанимации, около 200-300 задержанных правозащитники считают политзаключенными.
- 14 августа в ЕС заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций из-за фальсификаций выборов и насилия в отношении протестующих.
- Канада и Ирландия отказались признавать победу Лукашенко на выборах.
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