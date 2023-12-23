По словам датских властей, 266 пассажиров и 131 член экипажа MS Maud были в безопасности, а два буксира гражданской спасательной фирмы помогали поддерживать его устойчивость.

Норвежский круизный лайнер остался без электроэнергии в Северном море после того, как волна-убийца и ураганный ветер разбили окна на его мостике, заявили датские власти.

266 пассажиров и 131 член экипажа MS Maud были в безопасности, сообщил представитель Датского объединенного спасательно-координационного центра (DJRC), пишет Sky News.

Он добавил, что два буксирных судна гражданской спасательной фирмы помогают поддерживать его устойчивость.

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"Им просто нужно спокойно пережить шторм, и они делают это, плывя против ветра", - сказал представитель.

Судно покинуло Флоро в Норвегии в четверг и должно было прибыть в Тилбери в Великобритании в пятницу. Оно шло примерно в 120 милях (200 км) от западного побережья Дании и в 205 милях (330 км) от восточного побережья Великобритании, когда вода попала в мостик судна, что привело к отключению электроэнергии. Его главный двигатель все еще работал, что позволяло управлять кораблем вручную из машинного отделения. Данные с веб-сайта о судоходстве Vesselfinder.com показали в пятницу, что MS Maud почти не двигался с вечера четверга.

Корабль принадлежит круизной компании HX, которая заявила в четверг, что на нем произошла "временная потеря мощности", а экипаж и пассажиры в безопасности. Куда судно пойдет дальше, было неясно.

Инциденты с лайнерами - детали

В сентябре круизный лайнер, на борту которого находилось 206 человек, сел на мель в Гренландии. По данным издания, Ocean Explorer сел на мель в Альпе-фьорде в национальном парке.

"Круизный лайнер, попавший в беду в национальном парке, очевидно, вызывает беспокойство. Ближайшая помощь далеко, наши подразделения далеко, и погода может быть очень неблагоприятной", - заявил в своем заявлении глава оперативного отдела Брайан Дженсен.

Он заявил, что ближайший корабль ВМС Дании находится на расстоянии около 1200 морских миль (около 2000 км).

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