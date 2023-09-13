При благоприятных условиях корабль ВМС Дании доберется до лайнера не ранее пятницы.

Круизный лайнер, на борту которого находится 206 человек, сел на мель в Гренландии – и спасатели прибудут не ранее пятницы. Об этом сообщает Sky News.

По данным издания, Ocean Explorer сел на мель в понедельник в Альпе-фьорде в национальном парке.

"Круизный лайнер, попавший в беду в национальном парке, очевидно, вызывает беспокойство. Ближайшая помощь далеко, наши подразделения далеко, и погода может быть очень неблагоприятной", - заявил в своем заявлении глава оперативного отдела Брайан Дженсен.

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Он заявил, что ближайший корабль ВМС Дании находится на расстоянии около 1200 морских миль (около 2000 км). Он направился к месту происшествия, однако достигнет севшего на мель корабля не раньше пятницы.

"Однако в этой конкретной ситуации мы не видим какой-либо непосредственной опасности для жизни людей или окружающей среды, что обнадеживает", - добавил он.

Власти также связались с другим круизным лайнером в этом районе. Его попросили оставаться поблизости, чтобы оказать помощь в случае изменения ситуации.

Представитель австралийского круизного оператора Aurora Expeditions заявил, что все на борту живы и здоровы.

Лайнер Ocean Explorer - что о нем известно

Ocean Explorer был построен в 2021 году и может вместить до 134 пассажиров.

Он предлагает поездки в "одни из самых диких и отдаленных мест на планете", говорится на сайте Aurora Expeditions.

Гренландия - крупнейший остров на Земле. Полунезависимая территория, входящая в состав Датского королевства.

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