В Нидерландах тысячи семей были обвинены в мошенничестве с получением детских пособий.

Правительство Нидерландов ушло в отставку из-за скандала с детскими пособиями.

Об этом сообщает NOS.

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Премьер-министр Марк Рютте в ближайшее время подаст официальное прошение об отставке королю Виллему-Александеру.

По данным издания, о своем желании покинуть пост заявил и министр экономики страны Эрик Вибес, который был государственным секретарем финансов, когда имело место дело о пособиях по уходу за детьми.

Скандал с детскими пособиями: что произошло

В конце прошлого года были опубликованы результаты расследования, согласно которым, тысячи родителей в Нидерландах были ошибочно обвинены в мошенничестве с получением детских пособий.

Семьям было предписано вернуть полученные средства, начиная с 2012 года. В результате этого многие из них были объявлены банкротами.

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Перевод: Екатерина Лиманская