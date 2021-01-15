Правительство Нидерландов уходит в отставку / фото flickr.com/elentir
Правительство Нидерландов ушло в отставку из-за скандала с детскими пособиями.
Об этом сообщает NOS.
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Премьер-министр Марк Рютте в ближайшее время подаст официальное прошение об отставке королю Виллему-Александеру.
По данным издания, о своем желании покинуть пост заявил и министр экономики страны Эрик Вибес, который был государственным секретарем финансов, когда имело место дело о пособиях по уходу за детьми.
Скандал с детскими пособиями: что произошло
- В конце прошлого года были опубликованы результаты расследования, согласно которым, тысячи родителей в Нидерландах были ошибочно обвинены в мошенничестве с получением детских пособий.
- Семьям было предписано вернуть полученные средства, начиная с 2012 года. В результате этого многие из них были объявлены банкротами.
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