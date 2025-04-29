Экс-президент России заявил, что мир может быть только "через страх".

Бывший президент РФ, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал к "настоящей денацификации", не только Украины, а и всей Европы.

Как пишет российский Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти", об этом Медведев заявил 29 апреля во время выступления перед молодежью на федеральном "просветительском" марафоне "Знание. Первые". Мероприятие приурочено к 9 мая, когда в РФ планируют отмечать 80-летие победы в "Великой отечественной войне".

Пропагандистские издания цитируют Медведева: "нацизм как идеология должен быть искоренен по всему европейскому континенту", "лидеры стран, не желающие заниматься денацификацией, должны быть маркированы как "пособники нацизма".

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В ходе выступления Медведев оскорбил лидеров европейских стран и заявил, что отношения РФ с Европой прошли точку невозврата.

"На мой взгляд, наши отношения с Европой прошли точку невозврата. К сожалению, разговаривать в Старом свете сегодня не с кем и не о чем. Тем более, что даже со своими предшественниками европейские руководители просто измельчали, выродились. Вместо ярких личностей и сильных лидеров там какие-то просто технические фигуры. Причем именно русофобские направленности", — заявил соратник Путина.

Он также сказал, что ответом РФ на западный принцип "мир через силу" может быть только "мир через страх" перед Кремлем, так как "страх пока работает", а противников Москвы может остановить только военная мощь.

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Как писал УНИАН, недавно кремлевский диктатор Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии РФ потребовал, чтобы предприятия оборонно-промышленного комплекса увеличили производство оружия, так как Кремль готовится к новым войнам.

Путин сказал, что в программе по модернизации мощностей ОПК РФ участвуют более 400 предприятий. В 2024 году оборонные предприятия РФ уже вдвое увеличили выпуск средств поражения, систем связи, разведки и прочего, а результате чего армия получила свыше 4000 единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов, более 1,5 млн БПЛА.

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