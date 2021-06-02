Жители города Уттаркаши требуют от местных чиновников должным образом хоронить умерших пациентов.

Индия продолжает бороться с чрезвычайно мощной волной заражений COVID-19. На фоне этих усилий стали появляться видео, на которых местные бродячие собаки едят брошенные трупы умерших на побережье одной из рек.

Как пишет Newsweek, на одном из видео, которое распространяют в социальных сетях, видно человеческие тела на побережье реки Бгахиратхи в городе Уттаркаши. И голодные бездомные собаки сбегаются к ним. Местные жители рассказали изданию Asian News International, что все эти трупы сильно обгоревшие. Поэтому, очевидно, их кремировали. Но из-за сильных дождей и повышения уровня воды останки попали на берег. Люди убеждены, что тела принадлежат частично кремированным жертвам COVID-19.

"Я вчера рисовал здесь и видел на половину сожженные тела. И бродячие собаки грызли и ели их. Это очень тревожит. Создается впечатление, что это конец человечества", - сказал журналистам неназванный местный житель.

Читайте такжеИндия побила собственный COVID-рекорд по количеству новых больных: заразились более 414 тысяч человекНа фоне сплетен о том, что тела - это умершие от COVID-19 пациенты, несколько жителей Уттаркаши обратились к местным службам здравоохранения с требованием хоронить их должным телом. Муниципальный президент Уттаркаши Рамеш Семвал подтвердил Asian News International, что местные власти проверяют ситуацию. Он также рассказал о планах назначить ответственного за уборку тел.

"В последние дни количество смертей выросло в нашем регионе. Я также узнал, что тела не сжигались должным образом. Поэтому я приказал администрации организовать кремацию этих наполовину сожженных тел", - сказал Семвал.

Осложнение ситуации с коронавирусом в Индии

Ситуация с COVID-19 обострилась в Индии в апреле. Несколько стран направили ей гуманитарную помощь.

В стране одобрено использование вакцины от коронавируса от британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, а также от Biotech.

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Перевод: Лесь Дымань