Отвергнутый жених обратился в полицию, он требует компенсации, ведь потратил на свадьбу почти 3 миллиона гривень.

В Индии невеста отменила свадьбу и уже на следующее утро вышла замуж за своего родственника. Женщина отвергла жениха из-за того, что тот якобы дал ей пощечину.

Об этом сообщает The Times of India.

Так, 19 января, всего за день до свадьбы между женихом и невестой случилась ссора. Парень и девушка были помолвлены, они получали благословения у своих родителей и старейшин.

На приеме, который в Индии традиционно проводится перед свадьбой, были собраны семьи жениха и невесты. Для гостей даже пригласили ди-джея. Под его музыку танцевали почти все, и жених с невестой, в том числе.

Однако когда к паре присоединился двоюродный брат девушки, началась ссора. Сначала родственник держал жениха и невесту за руки и танцевал вместе с ними, но вскоре он встал между сестрой и ее будущим мужем. Двоюродный брат обнял невесту, что сильно возмутило жениха.

По словам родственников со стороны невесты, жених оттолкнул ее и ее брата. После этого он якобы дал девушке пощечину.

"Потрясенная, униженная и заплаканная невеста отменила свадьбу. Родители одобрили ее решение. Они были очень злыми и сумели найти подходящего жениха среди своих родственников в течение нескольких часов. На следующее утро невеста вышла замуж за нового жениха в назначенное время и дату, но в новом месте", - сообщает издание.

Отвергнутый жених решил мстить. Он подал жалобу в женский полицейский участок Панрути. Парень требует компенсацию в размере 7 миллиона рупий (почти 3 миллиона гривень). Эти деньги семья жениха потратила на организацию предсвадебного приема и самого торжества.

Читайте такжеВ Индии родился малыш с четырьмя руками и ногами: местные считают его божеством (фото)По словам парня, семья невесты подвергла его физическому насилию и словесным оскорблениям. Родственники девушки своей вины не признают, они также обратились в полицию. Теперь правоохранителям придется выяснять, кто же виноват в сорванной свадьбе и нужно ли невесте возвращать отвергнутому жениху деньги.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Индии мужчина перепутал друга с козлом и зарезал его.

Вас также могут заинтересовать новости: