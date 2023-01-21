Бывший министр заявил, что сейчас те, кто говорят, что пытаются избежать Третьей мировой войны, на самом деле делают прямо противоположное.

Нерешительность в предоставлении Украине запрашиваемого ею оружия лишь поощряет страну-агрессора Российскую Федерацию к продолжению полномасштабной войны.

Об этом написал бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в Twitter. Он подчеркнул, что Украине нужно оружие, чтобы освободить свои земли и прекратить войну.

"Те, кто говорят, что пытаются избежать Третьей мировой войны, на самом деле делают прямо противоположное, откладывая жизненно важные и очень необходимые решения, чтобы позволить Украине освободить свою территорию и прекратить войну. Сомнения, нерешительность лишь поощряют агрессора", - написал Линкявичюс и добавил хэштег #FreeLeopards (#СвободныеЛеопарды).

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Война в Украине: предоставление оружия

Как сообщал УНИАН, 20 января министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что союзники не имеют единодушного мнения относительно поставок современных танков западного производства в Украину. Однако Германия проведет аудит немецких запасов танков Leopard 2 на тот случай, когда будет "положительное решение" - быстро перейти к поставке танков в Украину.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что решения о предоставлении Украине немецких основных боевых танков Leopard нет как и американских танков M1 Abrams.

Сегодня, 21 января, министры иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, Латвии Эдгарс Ринкевичс и Эстонии Урмас Рейнсалу призвали Германию предоставить Украине основные боевые танки Leopard 2.

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