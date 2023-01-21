Предоставление танков Украине необходимо для восстановления мира в Европе, отметили главы МИД ряда европейских стран.

Министры иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, Латвии Эдгарс Ринкевичс и Эстонии Урмас Рейнсалу призывают Германию предоставить Украине основные боевые танки Leopard 2.

Предоставление танков Украине необходимо для быстрого прекращения широкомасштабной агрессии РФ, об этом еврочиновники заявили в микроблоге Twitter. "Мы, министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии, призываем Германию предоставить Украине танки Leopard сейчас. Это нужно для быстрого прекращения российской агрессии, помощи Украине и восстановления мира в Европе", - говорится в совместном заявлении министров.

Чиновники подчеркнули, что "Германия как ведущая европейская страна несет особую ответственность в этом отношении".

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Как сообщал УНИАН, 20 января министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что союзники не имеют общего мнения насчет поставок современных танков западного производства в Украину. Он поручил чиновникам провести аудит немецких запасов танков Leopard 2 на тот случай, чтобы, если будет "положительное решение", - быстро перейти к поставке танков в Украину.

Также Писториус возразил, что решение Германии о потенциальной отправке танков Leopard 2 в Украину привязано к тому, сделают ли Соединенные Штаты аналогичный шаг с поставкой танков M1 Abrams.

В то же время, министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что решения о предоставлении Украине немецких основных боевых танков Leopard нет, как и американских танков M1 Abrams.

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