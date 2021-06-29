Западные лидеры будут пытаться до последнего договориться с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом заявил немецкий политолог Игорь Эйдман в эфире 24 канала.
"Здесь в Европе говорят, что если вас захватили в заложники, то ни в коем случае не пытайтесь конфликтовать с преступниками. Надо как можно дольше пробовать уговорить их, чтобы они вас не двигали. Вот примерно так и делают европейцы", – пояснил он.
По его словам, общая позиция руководителей западных государств - "с любым диктатором надо хотя бы пытаться договориться, чтобы не началась масштабная война".
Инициатива Германии и Франции о переговорах с Путиным
23 июня издание Financial Times сообщило, что канцлер Германии Меркель хочет, чтобы ЕС рассмотрел возможность приглашение российского президента Путина на саммит с лидерами ЕС, эту инициативу поддерживает и президент Франции Макрон.
Послы Франции и Германии на заседании комитета постоянных представителей ЕС в среду в Брюсселе выдвинули в последний момент предложение о проведении встречи на высшем уровне с Путиным в качестве возможного способа восстановления отношений, которые, по оценкам блока, находятся в "отрицательной спирали".
Кроме того, как сообщило издание Politico, Меркель призвала Евросоюз начать переговоры с Путиным. Макрон заявил, что Европейский Союз должен возобновить диалог с Россией для обеспечения стабильности в Европе.
По данным Bloomberg, лидеры стран-членов ЕС отклонили предложение Германии и Франции провести официальные переговоры с Путиным.
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