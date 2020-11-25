Берлин стал пристанищем для леворадикалов.

25 ноября водитель на авто с надписями «Остановите политику глобализации» и «Чертовы убийцы детей и стариков» врезался в ворота офиса канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом сообщает Reuters.

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Полиция арестовала нарушителя на месте происшествия. Мотивы такого поступка выясняются.

В результате ДТП пострадавших нет. Транспорт и ворота тоже почти не пострадали.

«Канцлер и другие члены правительства, работники канцелярии никогда не подвергались опасности», – сказал в комментарии агентству официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

Журналистам не удалось выяснить, была ли на момент происшествия Меркель внутри помещения.

Берлин стал прибежищем для леворадикалов, которые постоянно препятствуют девелоперским проектам крупных глобальных компаний.

Терроризм в Европе: что известно

Европа сейчас находится в состоянии повышенной готовности после того, как предполагаемые исламистские боевики убили 8 человек в Париже, Ницце и Вене. Во вторник полиция Швейцарии задержали подозреваемую в джихаде женщину, напавшую с ножом на посетителей универмага.

Четыре года террорист въехал в толпу на берлинской рождественской ярмарке, в результате чего под колесами грузовика погибли 11 граждан.

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Автор: Яна Ставская