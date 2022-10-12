Всего в рейтинг попал 51 район по всему миру.

Район Колония Американа в Гвадалахаре (Мексика), где 4 года назад разрешили заниматься сексом в публичных местах, признан самым "крутым" городским районом в мире.

Об этом свидетельствуют результаты рейтинга, составленного журналом Time Out.

Всего в рейтинг попал 51 район по всему миру.

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В частности, в районе Колониа Американа находятся элитные и модные рестораны, стильные бары и ночные клубы, здесь выступают многие популярные диджеи и группы. Также район известен несколькими знаковыми достопримечательностями и музеями.

К слову, именно Гвадалахара является своеобразной культурной столицей Мексики, а сердцем всего этого как раз и считается Калониа Американа.

Топ-10 самых крутых районов мира:

1. Colonia Americana (Гвадалахара, Мексика)

2. Cais do Sodré (Лиссабон, Португалия)

3. Wat Bo Village (Сиемреап, Камбоджа)

4. Ridgewood (Нью-Йорк, США)

5. Mile End (Монреаль, Канада)

6. Barrio Logan (Сан-Диего, США)

7. Shimokitazawa (Токио, Япония)

8. Cliftonville (Маргит, Великобритания)

9. Barrio Yungay (Сантьяго, Чили)

10. Cours Julien (Марсель, Франция)

Также, в рейтинг попали такие районе, находящиейся в городах Европы, как:

11. Shawlands (Глазго, Великобритания)

15. Neukölln (Берлин, Германия)

17. Walthamstow (Лондон, Великобритания)

18. Sants (Барселона, Испания)

20. Riona Sanità (Неаполь, Италия)

23. Barrio de las Letras (Мадрид, Испания)

24. Vesterbro (Копенгаген, Дания)

30. Northern Quarter (Манчестер, Великобритания)

31. Letná (Прага, Чехия)

32. Noord (Амстердам, Нидерланды)

35. Kelham Island (Шеффилд, Великобритания)

39. Pagrati (Афины, Греция)

44. Haut-Marais (Париж, Франция)

49. Stoneybatter (Дублин, Ирландия)

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты спрогнозировали, в каких городах мира резко вырастут цены на отели в 2023 году.

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