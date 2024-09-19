Он отметил, что Польще помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия предложили несколько стран.

Военные США присоединились к ликвидации последствий наводнения в Польше. Свою помощь также предложили Турция и Германия.

Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск на заседании кризисного штаба, передает Wiadomości. "Три десятка американских солдат работают с оборудованием в Жагане. Это практическая помощь", - сказал Туск и добавил, что немецкие военные также заявили о готовности помочь Польше.

"Если вы увидите немецких солдат, пожалуйста, не паникуйте. Это помощь", - пошутил Туск.

Глава польского правительства при этом намекнул, что не будет прибегать к помощи со стороны Германии. "... Спасибо нашим партнерам, но мы не всегда будем использовать то, что не будет хорошо работать здесь", - отметил Туск.

Наводнение в Европе

Наводнения в Центральной Европе захватывают новые территории. Волонтеры и сотрудники аварийно-спасательных служб укрепляют польский город Вроцлав от приближающихся паводковых вод.

Самые сильные за 20 лет наводнения оставили след разрушений от Румынии до Польши, распространяя грязь и мусор в городах, разрушая мосты, затапливая автомобили и оставляя ущерб на миллиарды долларов. Наводнения уже привели к гибели не менее 24 человек и нанесли серьезный ущерб в ряде стран.

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