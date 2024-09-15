Для помощи в эвакуации местных жителей был направлен вертолет Ми-17.

Польский город Строне-Шленске (Нижнесилезское воеводство) оказался под водой из-за прорыва дамбы на реке Моравка. Об этом сообщает TVP Info.

Отмечается, что для помощи в эвакуации был направлен вертолет Ми-17. При этом регион практически недоступен: туда могут попасть только экстренные службы. Людей эвакуировали, река вышла из русла, вода затопила здания.

"Десять улиц в центре города Клодзко (Нижнесилезское воеводство) оказались под водой. Глубина воды в подтопленных кварталах в центре города колеблется от 50 см до 1,5 метра", - пишет издание.

Полиция обратилась к жителям подтопленных территорий с просьбой сотрудничать со службами во время эвакуации. Бывает, что жители сначала отказываются от эвакуации, а обращаются за помощью только тогда, когда ситуация критическая.

"Волна огромная, ситуация действительно драматическая, связь с жителями города и близлежащих сел затруднена, у них нет света и воды", - рассказала жительница города Виктория.

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В воскресенье, 15 сентября, из-за наводнений в Польше и Чехии железнодорожники отменили ряд рейсов в Украину. Как сообщили в пресс-службе Укрзализныци, оба поезда из Праги - в Чоп и в Перемышль - до сих пор на территории Чехии и без шансов успеть на свои стыковочные украинские рейсы.

В ведомстве напомнили, что готовы принять пассажиров с билетами на сегодняшние поезда на любой наш рейс аналогичного направления в течение ближайших суток на любые свободные места без обмена билетов.

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