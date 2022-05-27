Накануне РФ открыто начала воровать металлопродукцию из Мариуполя.

Иран хочет импортировать сталь из России в обмен на экспорт в страну автомобильных запчастей и газовых турбин.

Об этом сообщает иранский государственный телеканал Press TV.

Выступая в кулуарах совместной ирано-российской комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству в Тегеране, министр торговли и промышленности Ирана Фатеми Амин заявил, что его страна будет использовать бартерную торговлю с Россией для обеспечения поставок сырья для использования в его металлургическом и горнодобывающем секторе.

По его словам, Ирану необходимо будет импортировать сырьевые металлы, такие как цинк, свинец и глинозем из России, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос. В свою очередь Россия сможет в обмен получить автозапчасти и газовые турбины.

Иран и Россия уже договорились о введении бартерных соглашений на определенные товары, в том числе на российскую сталь. А некоторые иранские компании подписали контракты на поставку или ремонт газовых турбин для российских электростанций.

Как сообщалось ранее, РФ открыто начала воровать металлопродукцию из Мариуполя. Российские СМИ накануне со ссылкой на коллаборанта Константина Иващенко (так называемый "мэр" Мариуполя) сообщили о том, что первое судно с 3 тысячами тонн металлопродукции из захваченного оккупантами Мариуполя отправляются в Ростов-на-Дону.

Также ранее сообщалось, что Россия продолжает вывозить из Украины украденное оккупантами зерно.

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