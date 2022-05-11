Примерно 30 самолетов постоянно находятся в небе и обеспечивают патрулирование.

Больше самолетов-истребителей, разведывательных самолетов и самолетов поддержки разместило НАТО на востоке Альянса, после вторжения России в Украину.

Об этом сообщила пресс-секретарь альянса Оана Лунгеску.

"НАТО разместило беспрецедентный набор самолетов: истребителей, самолетов разведки и поддержки", - написала она в Твиттере.

Примерно 30 самолетов постоянно находятся в небе и обеспечивают патрулирование. Такие действия, по замыслу альянса, должны сдержать любую агрессию против союзников.

"Испанские истребители охраняют воздушное пространство Литвы, а французские самолеты разведки сканируют небо, пока американские бомбардировщики тренируются с воздушными силами Альянса", - говорится в сообщении.

Ранее Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что если Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление, то государствам блока удастся найти решение относительно гарантий их безопасности до момента официального присоединения двух стран.

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