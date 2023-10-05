Российский президент считает, что на Западе надменно относятся к РФ.

Президент РФ Владимир Путин пожаловался, что НАТО в свое время не захотело принимать в свой Альянс Россию.

Кремлевский диктатор выступал в Сочи и заявил, что "Запад слишком самоуверен".

"Я уже говорил об этом публично и нашим союзникам, и нашим партнерам. Ведь был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение: а может, нам и в НАТО вступить? Но нет, в НАТО такая страна не нужна. Нет. Спрашивается, а что еще? Мы считали, что мы уже вот, свои, простите, как у нас в народе говорят, буржуинские. Что еще? Противостояния идеологического нет. В чем проблема? Видимо, проблема в геополитических интересах и пренебрежительном отношении к другим. Вот в чем проблема, в самоуверенности", - сказал Путин.

Россия хотела вступить в НАТО

За несколько дней до начала полномасштабной войны Путин публично заявил, что в 2000 году спрашивал у на то время президента США Билла Клинтона, как Штаты отнесутся к принятию России в НАТО, но получил "очень сдержанную реакцию" на вопрос.

"Скажу сейчас то, чего никогда не говорил публично. В 2000 году во время визита в Москву президента США Билла Клинтона, я спросил его, а как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО. Не буду раскрывать все подробности той беседы, но реакция на мой вопрос внешне выглядела, скажем так, очень сдержанной", - сказал тогда Путин.

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