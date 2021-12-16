Генеральный секретарь Альянса предупреждает, что любая дальнейшая агрессия РФ против Украины дорого обойдется для России.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что в Альянсе не наблюдают признаков прекращения Россией наращивания войск у границы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте такжеВ НАТО ожидают, что все офицеры ВСУ выучат английский до 2024 года"Мы обсудили значительное военное наращивания России в Украине и у нее - десятки тысяч боеспособных военных, танки, артиллерия, бронетанковые подразделения, беспилотные летательные аппараты, системы радиоэлектронной борьбы. Мы не видим признаков, что это наращивание останавливается или замедляется. Наоборот, это продолжается", - заявил Столтенберг.

"Это наращивание не является обоснованным. Оно является провокационным и дестабилизирующим, и оно подрывает безопасность в Европе. Мы призываем Россию вернуться к дипломатии, снизить накал и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и дорого обойдется", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг в четверг встретились в штаб-квартире Альянса. Ранее президент отреагировал на требование России о превентивном отказе Киева от членства в НАТО.

Так, Владимир Путин заявил, что считает "красной линией" членство Украины в НАТО. В декабре, комментируя данные о перемещении российских войск, глава Кремля заявил, что будет требовать от Альянса гарантий невступления Украины.

Байден на переговорах с Путиным 7 декабря отказался соблюдать установленные Кремлем "красные линии" в отношении возможного членства Украины в военном альянсе.

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Автор: Виталий Саенко