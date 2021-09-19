Франция хочет объяснений от США относительно их контракта с Австралией, из-за которого австралийцы расторгли соглашение с французами стоимостью $66 миллиардов.

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор с главой Белого дома Джоном Байденом на фоне кризиса в отношениях между странами, который возник на этой неделе.

Разговор двух президентов состоится в ближайшие дни, сообщает Le Parisien.

Отмечается, что Макрон собирается попросить Байдена прояснить ситуацию вокруг отмены Австралией "контракта века" с Францией в пользу США, который касается изготовления двенадцати подводных лодок.

По данным источников Le Parisien, Макрон также намерен напомнить своему американскому коллеге об амбициях Франции и Европейского Союза в Индо-Тихоокеанской зоне, что лежат в основе этого кризиса между союзниками.

Пресс-секретарь французского правительства Габриэль Аттал отметил, что телефонный разговор глав государств состоится по просьбе президента США, пишет Le Figaro.

"От Эммануэля Макрона будет просьба о разъяснении. Мы хотим объяснений того, что выглядит как серьезное нарушение доверия", - сказал он.

Аттал также отметил, что правительство хочет объяснений и будет искать возможности для движения вперед в отношениях со своими партнерами, но "без доверия это не работает".

По его словам, Франция также будет вести переговоры с Австралией о получении "компенсации", учитывая нарушение контракта.

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Кризис отношений между Францией и США

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Австралия купит американские крылатые ракеты большой дальности "Томагавк" в рамках оборонного альянса AUKUS, о создании которого 15 сентября объявили Австралия, США и Великобритания. Также будут закуплены противокорабельные ракеты большой дальности LRASM (Long-Range Anti-Ship Missile) и ракеты класса "воздух - земля". Первым проектом AUKUS станет оснащение Австралии атомными подлодками без ядерного оружия. После объявления о создании альянса AUKUS Австралия вышла из соглашения с Францией по строительству подводных лодок на $66 миллиардов.

В ответ Франция впервые в истории отозвала послов из США и Австралии для консультаций. В Париже назвали такое поведение США и Австралии "неприемлемым между союзниками и партнерами". "Это жестокое и одностороннее решение во многом напоминает то, что делал Трамп... Это был действительно удар ножом в спину. Мы построили доверительные отношения с Австралией, и это доверие было предано. Так не делается между союзниками", - сказал премьер-министр Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Как сообщили СМИ, до получения Макроном письма от Моррисона о разрыве сделки Австралия никак не давала понять о намерении выйти из соглашения.

Посол Франции в США отметил, что соглашение Австралии и США "напрямую влияет на видение наших союзов, наших партнерств и значение Индо-Тихоокеанского региона для Европы".

Автор: Александр Топчий