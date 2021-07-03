Подводный трубопровод компании Pemex в Мексиканском заливе загорелся из-за утечки углеводорода на глубине 78 метров.
Об этом сообщает издание "Agrofy News".
Инцидент произошел у побережья города Сьюдад-дель-Кармен в юго-восточном штате Кампече.
По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка, вызванная неисправностью одного из клапанов на глубине 78 м. В тушении огня над поверхностью воды задействованы три вспомогательных судна.
Сообщается, что огонь может распространиться на остальные морские нефтяные комплексы.
Пока сведений о пострадавших или погибших нет, а необходимости эвакуировать персонал, находящихся рядом с местом происшествия добывающих платформ не возникло. Компания еще не прокомментировала случившееся.
На записи видно, что под водой горит огонь, который пытаются потушить с кораблей.
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