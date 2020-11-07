По сообщениям местных СМИ жители города постоянно чувствовали сильный химический запах в этом районе.

Более трех тонн наркотиков нашли возле городского кладбища в мексиканском городе Каррисаль (штат Синалоа).

Читайте такжеВ Бельгии обнаружили крупнейшую в истории партию наркотиков (фото)Об этом сообщила пресс-служба Министерства общественной безопасности в Twitter.

Коробки с метамфенамином, фентанилом, кокаином и опиумом обнаружили силовики в кустарниках за городским кладбищем. По сообщениям местных СМИ жители города постоянно чувствовали сильный химический запах в этом районе. В связи с этим продолжаются поиски нарколаборатории, передает 112.ua.

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Автор: УНИАН