Александр Коваленко отметил, что угрозы на данный момент нет, но это может изменится.

Александр Лукашенко рассыпался угрозами о вторжении в одну из соседних стран ЕС с территории Беларуси. В частности, речь шла о прорыве Сувалкского коридора.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что на первый взгляд может показаться, что беларуская армия готовится в войне, но это впечатление ошибочно.

"Несмотря на череду учений, повышение боеспособности беларуской армии и формирование под прикрытием подобных мероприятий ударных группировок не наблюдаются. Также следует учесть, что с лета 2022 года пульсировала информация о намерении Лукашенко увеличить численность армии с 48 до 80 тысяч человек. А в феврале 2023 года он же заявил, что в случае войны Беларусь может ее нарастить и вовсе до полумиллиона. Но фактически с 2022 года численность беларуской армии в большую сторону не изменилась: как были 48 тысяч, так и остались. При этом сухопутных войск насчитывается около 12 тысяч, а с обслуживающим гражданским персоналом – до 16,5 тысячи. Так что, несмотря на постоянные учения, воинственные заявления Александра Лукашенко и разного рода вбросы, на деле качественных и количественных изменений с беларуской армией все это время не происходило", - объяснил эксперт в статье для издания "Обозреватель".

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При этом он напомнил, что Россия опустошила запасы Беларуси в военной технике, вооружении и боеприпасах. Он указал, что, учитывая все факторы Беларуси реализовать такой прорыв не сможет.

"Если говорить о возможном сценарии прорыва Сувалкского коридора, то это могут попробовать осуществить с территории Беларуси российские войска, но с соответствующим количеством ударной группировки. А это минимум стотысячная группировка на начальном этапе – с учетом глубины прорыва, ширины удерживаемого коридора и враждебной среды, в которой придется удерживать территорию. При этом удержание коридора без расширения зоны контроля – это очень сложная задача, выполнение которой не по силам РОВ в их нынешнем состоянии тотального увязания в Украине", - отметил Коваленко.

Таким образом, аналитик считает, что если по какой-то причине интенсивность боевых действий в Украине снизится и российские оккупационные войска начнут нести меньше потерь, то у них появится возможность накапливать ресурс и за его счет формировать новые подразделения, создавая потенциальную угрозу.

Напряжение вокруг Сувалкского коридора - главные новости

Прошлым летом, когда наемники российской ЧВК "Вагнер" прибывали в Беларусь, в Госдуме РФ заявили, что их задачей может стать попытка захвата Сувалкского коридора.

В свою очередь в Минобороны Польши заявилил о формировании подразделений, которые должны укрепить оборону Сувалкского коридора.

26 марта 2024 года Лукашенко обсудил с военными, смогут ли захватить и удержать Сувалкский коридор.

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