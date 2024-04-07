Российские угрозы в адрес стран-членов НАТО направлены для сдерживания Запада.

Кремль регулярно запугивает Финляндию "последствиями" из-за вступления страны в НАТО. Таким образом страна-агрессор пытается сдерживать расширение влияния Альянса на другие страны и готовит информационную почву для длительной конфронтации с Западом.

Как сообщает Институт изучения войны, МИД РФ утверждал, что Финляндия после вступления в НАТО якобы "потеряла свою независимость в принятии внешнеполитических решений". Подобный нарратив Кремль регулярно использовал для лживого утверждения о том, что НАТО контролирует Украину и использует ее как угрозу России.

"Кузнецов (посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов, - УНИАН) угрожал Финляндии и альянсу НАТО в целом. Он утверждает, что Россия будет вынуждена ответить на наращивание военной силы и оружия НАТО, или на размещение ядерного оружия в Финляндии, и что ответ России будет адекватным, но не обязательно симметричным", - говорится в отчете.

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Кроме того, посол утверждал, что вступив в Альянс, финны присоединились к "партии войны до победы над Россией", а также обвинил финскую "русофобию" в том, что она привела к полному разрыву российско-финских отношений.

По словам Кузнецова, у Финляндии якобы нет другого выбора, кроме как улучшить свои отношения с Россией, ведь "от географии не убежишь". При этом он односторонне обвинил Хельсинки в плохом состоянии российско-финских отношений, несмотря на искусственный миграционный кризис, который Россия создала на российско-финской границе осенью 2023 года, и неоднократные российские угрозы в адрес Финляндии и более широкого альянса НАТО.

"ISW продолжает считать, что российские угрозы в адрес стран-членов НАТО направлены для сдерживания Запада. Зато заявления российских чиновников и дипломатов о мнимых угрозах со стороны НАТО, направлены на создание информационных условий для оправдания и поддержки предполагаемой долгосрочной геополитической конфронтации с Западом", - говорится в отчете.

Война России против НАТО

В ISW ранее сообщали, что Владимир Путин начал подготовку к военной агрессии против Североатлантического Альянса.

В Российской Федерации назвали опасения стран НАТО и Европейского Союза о том, что страна-агрессор может совершить нападение и на них, мифическими.

В Польше заявили, что уже в 2026-2027 году Россия может совершить нападение на Североатлантический альянс, страны-члены должны срочно увеличить свои расходы на оборону.

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил в конце марта, пока нет признаков того, что Россия планирует вторжение в одну из стран НАТО.

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