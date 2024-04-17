По словам эксперта, если Россия добьется успеха в Украине, то это может поощрить Путина осуществить нападение на страны НАТО.

Учитывая все военные события, которые происходят в разных частях мира, среди которых война в Украине и на Ближнем Востоке, есть вероятность того, что может начаться Третья мировая война. Об этом заявила редактор по вопросам безопасности и обороны Sky News Дебора Хейнс.

"Это не означает, что эскалация до глобального противостояния неизбежна, но сейчас она, пожалуй, более вероятна, чем когда-либо после окончания последней мировой войны. Решение Ирана запустить беспрецедентный шквал ракет и беспилотников против Израиля только что подняло ставки еще выше", - отметила она.

Хейнс отметила, что Израиль дал обещание ответить на такой обстрел, несмотря на то, что Великобритания и США призывают к сдержанности.

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"Кроме того, каждый раз, когда проводятся даже ограниченные военные действия, существует риск ошибки или просчета, что может привести к неконтролируемой эскалации до региональной войны. То, что происходит на Ближнем Востоке, также имеет глобальное влияние, особенно потому, что Иран поддерживается Россией и имеет тесные связи с Китаем, в то время, как сильнейшие союзники Израиля во главе с США - преимущественно западные страны", - добавила эксперт.

По ее словам, такой кризис сталкивает между собой авторитарные страны с демократическими, так же как и война в Украине.

"Несмотря на клятву западной поддержки, Россия медленно завоевывает позиции в Украине. Западные союзники не в состоянии доставить оружие и боеприпасы, в которых нуждаются украинские военные, что приводит к почти неизбежному отступлению, если не изменится баланс военных сил на местах", - отметила Хейнс.

Эксперт добавила, что успех России в Украине может поощрить Путина испытать страны НАТО путем вторжения в другую страну-члена Альянса. Это может привести к прямой войне РФ, которая объединится с Ираном, Северной Кореей, а также при поддержке Китая против стран НАТО.

"Доказательства того, что военная сила оказалась эффективной против западных государств, могут еще больше укрепить решимость Китая выполнить обещание воссоединить остров Тайвань с материком, даже если это будет означать вторжение. Такой шаг также может погрузить Азию в конфликт, опять же вдоль той же линии разделения на авторитарные государства и демократии", - подчеркнула она.

Вероятность Третьей мировой войны: что говорят другие эксперты

Ранее кандидат политических наук Станислав Желиховский заявил, что Третья мировая война уже началась. По его словам, она может продолжаться или до завершения российско-украинской войны, или перекинуться на другие страны.

"Это следует учитывать, потому что фактически мы видим, что не только Украина находится в конфронтации с Российской Федерацией, но и другие страны мира. И не только потому, что они поставляют те или иные виды вооружения, но и потому, что они также страдают от гибридных действий России", - отметил он.

В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, если РФ победит в Украине, то Путин начнет атаковать различными способами страны Европы, в результате чего начнется Третья мировая война.

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