Для того, чтобы Россия напала на НАТО, нужно, чтобы совпали четыре фактора. Об этом рассказал во время интервью ETV командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем.
По его словам, первый - вывод из Украины 300-400 тысяч оккупантов.
Учитывая, что, по данным ГУР, сейчас группировка российских сухопутных войск, воюющая в Украине, составляет 462 тысячи человек, то должно быть выведено большинство армии страны-агрессора.
После этого России понадобится время для восстановления, это второй фактор.
"Глядя на российскую военную машину сегодня и на то, как общество поддерживает ее как с точки зрения рекрутов, так и с точки зрения производства, я думаю, что ей понадобится один год, чтобы восстановиться", - отметил эстонский генерал.
Третьим фактором, по его словам, должно быть какое-то значительное изменение в мировой конъюнктуре.
"В мире должно произойти что-то значительное - суперпандемия, полный крах экономики, война на Тайване, на Балканах. В таком случае мы должны быть очень бдительными", – указал Херем.
А четвертый фактор - это подготовка Альянса к потенциальному противостоянию, подчеркивает военный.
"Чем лучше мы подготовлены, тем меньше вероятность того, что она попытается это сделать. Но если мы не будем говорить об этом, мы вряд ли подготовимся к этому, тогда этого можно ожидать", – пояснил Херем.
Нападет ли Россия на НАТО
Журналисты Bild выяснили, что уже в этом году российские власти могут провести новую мобилизацию и призыв еще 200 тысяч человек. По сценарию, изложенному в секретном документе, весной оккупанты пойдут в наступление и уже к июню отбросят ВСУ.
Глава Генерального штаба Соединенного Королевства генерал сэр Патрик Сандерс сообщил, что британцы должны готовиться к призыву в армию, если страна вступит в войну с Россией.
Глава Военного комитета НАТО голландский Адмирал Роб Бауэр призвал Запад "готовиться к эпохе войны", добавив, что НАТО "нуждается в трансформации боевых действий".