Прежде всего, для нападения на НАТО России придется вывести из Украины почти всю свою армию.

Для того, чтобы Россия напала на НАТО, нужно, чтобы совпали четыре фактора. Об этом рассказал во время интервью ETV командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем.

По его словам, первый - вывод из Украины 300-400 тысяч оккупантов.

Учитывая, что, по данным ГУР, сейчас группировка российских сухопутных войск, воюющая в Украине, составляет 462 тысячи человек, то должно быть выведено большинство армии страны-агрессора.

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После этого России понадобится время для восстановления, это второй фактор.

"Глядя на российскую военную машину сегодня и на то, как общество поддерживает ее как с точки зрения рекрутов, так и с точки зрения производства, я думаю, что ей понадобится один год, чтобы восстановиться", - отметил эстонский генерал.

Третьим фактором, по его словам, должно быть какое-то значительное изменение в мировой конъюнктуре.

"В мире должно произойти что-то значительное - суперпандемия, полный крах экономики, война на Тайване, на Балканах. В таком случае мы должны быть очень бдительными", – указал Херем.

А четвертый фактор - это подготовка Альянса к потенциальному противостоянию, подчеркивает военный.

"Чем лучше мы подготовлены, тем меньше вероятность того, что она попытается это сделать. Но если мы не будем говорить об этом, мы вряд ли подготовимся к этому, тогда этого можно ожидать", – пояснил Херем.

Нападет ли Россия на НАТО

Журналисты Bild выяснили, что уже в этом году российские власти могут провести новую мобилизацию и призыв еще 200 тысяч человек. По сценарию, изложенному в секретном документе, весной оккупанты пойдут в наступление и уже к июню отбросят ВСУ.

Глава Генерального штаба Соединенного Королевства генерал сэр Патрик Сандерс сообщил, что британцы должны готовиться к призыву в армию, если страна вступит в войну с Россией.

Глава Военного комитета НАТО голландский Адмирал Роб Бауэр призвал Запад "готовиться к эпохе войны", добавив, что НАТО "нуждается в трансформации боевых действий".

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