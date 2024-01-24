В НАТО призвали европейцев "готовиться к эпохе войны".

Обычным британцам может грозить призыв, если Соединенное Королевство вступит в войну с Россией, предупредил глава Генерального штаба Соединенного Королевства генерал сэр Патрик Сандерс, сообщает издание The Sun.

Поскольку британская армия сократилась до наименьшего размера за столетие, генерал Сандерс, открыто критикующий сокращение войск, хочет, чтобы британские мужчины и женщины были готовы к призыву, если НАТО вступит в войну с Россией.

Как отмечает издание, есть опасения, что полномасштабное вторжение России в Украину может привести к тому, что российские войска выйдут за пределы украинских границ, чтобы атаковать Европу, вынудив НАТО присоединиться к войне.

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Генерал Сандерс считает, что должно произойти "изменение мышления" общественности, которая должна быть готова защищать Великобританию от иностранных противников.

Его предостережение прозвучало через несколько дней после того, как высокопоставленный чиновник НАТО предупредил, что британским гражданским лицам, возможно, придется мобилизоваться, поскольку нависла угроза большой войны с Россией.

Глава Военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр призвал Запад "готовиться к эпохе войны", добавив, что НАТО "нуждается в трансформации боевых действий".

Учения НАТО - что известно

В прошлом году стало известно, что НАТО планирует провести крупнейшие совместные командные учения со времен Холодной войны, чтобы отработать отпечаток возможной российской агрессии против одного из своих членов.

18 января стало известно, что в масштабных учениях НАТО "Стойкий защитник-2024" (Steadfast Defender-2024) примут участие 90 тысяч военнослужащих.

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