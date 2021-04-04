Во Франции избили 78-летнего бизнесмена, экс-президента футбольного клуба Олимпик Марсель и экс-министра по делам городов Бернара Тапи.
Об этом сообщает Francebleu.
Нападение произошло ночью в собственном доме политика, который находится в населенном пункте Комб-ла-Вилле в департаменте Сена и Марна.
Читайте такжеВ Лаосе перевернулась яхта с экс-президентом – СМИ
В особняк ворвались четверо грабителей, которые сначала избили Тапи и его жену, а затем их связали. После этого злоумышленники вынесли из дома ценные вещи.
Соседи вызвали спасательные службы. Супругу Тапи госпитализировали. Судебная полиция на данный момент ведет расследование.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Нападение группы мигрантов на прохожего во Франции попало на видео
- Саакашвили избили в Греции - СМИ (видео)
- Протестующие в Ереване избили главу парламента Армении (видео)
- Во Франции расследуют дело международной банды похитителей конструктора Lego
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram