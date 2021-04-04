Супругу Бернара Тапи госпитализировали / фото francebleu.fr

Во Франции избили 78-летнего бизнесмена, экс-президента футбольного клуба Олимпик Марсель и экс-министра по делам городов Бернара Тапи.

Об этом сообщает Francebleu.

Нападение произошло ночью в собственном доме политика, который находится в населенном пункте Комб-ла-Вилле в департаменте Сена и Марна.

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В особняк ворвались четверо грабителей, которые сначала избили Тапи и его жену, а затем их связали. После этого злоумышленники вынесли из дома ценные вещи.

Соседи вызвали спасательные службы. Супругу Тапи госпитализировали. Судебная полиция на данный момент ведет расследование.

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Автор: Денис Прядко