Этот вопрос был в повестке дня вчерашних переговоров в Джидде.

На переговорах в Саудовской Аравии делегации Украины и США среди прочего обсуждали вопрос территориальных уступок. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в Ирландии, его цитирует Sky News.

Он не раскрыл деталей, о каких именно территориальных уступках идет речь.

Также Рубио выразил надежду на положительный ответ России на предложение о 30-дневном прекращении огня. Он призвал Россию прекратить все военные действия, "чтобы люди перестали гибнуть, чтобы пули перестали летать".

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"Если Россия скажет "нет", это многое нам скажет. Нет военного решения этого конфликта", - сказал он.

Рубио также добавил, что Украине нужно "достаточное средство сдерживания будущих атак" России. Однако предложенное соглашение о минеральных ресурсах Украины он не готов характеризовать как ту самую гарантию безопасности.

По словам Госсекретаря, США намерены вступить в контакт с Россией сегодня, но пока не знают, какой будет реакция Москвы на предложенное прекращение огня.

Он также добавил, что европейские санкции против России будут рассмотрены в любом соглашении о прекращении огня.

Переговоры в Саудовской Аравии

Как писал УНИАН, вчера в Джидде состоялись переговоры делегаций Украины и США, на которых было согласовано предложение о введении 30-дневного режима прекращения огня на земле, в воздухе и на море. Теперь Киев и Вашингтон ждут реакции России на это предложение.

Также сразу после этих переговоров США возобновили предоставление военной помощи Украине. В частности возобновились поставки материально-технических средств и обмен разведывательной информацией.

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