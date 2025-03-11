По словам Эванса-Притчарда, Путину удалось расколоть НАТО и получить свободу действий.

Президент США Дональд Трамп делает все возможное, чтобы вырвать поражение Запада из челюстей победы в Украине. В это же время он протягивает "спасательный круг" российскому диктатору Владимиру Путину, у которого заканчиваются средства для финансирования своей военной машины.

Такое мнение высказал журналист и экономический эксперт Эмброуз Эванс-Притчард в своей колонке для The Telegraph.

Трамп уверен в том, что у Кремля "есть все карты в рукаве", но это мнение не соответствует действительности. Эванс-Притчард отметил, что военная экономика России держится на плаву за счет непосильных скрытых долгов.

Видео дня

Журналист напомнил, что профессор Гарвардского университета Крейг Кеннеди говорил о том, что банки в РФ были вынуждены выдавать внебюджетные кредиты оборонным подрядчикам на сумму до 250 млрд долларов, скрывая истинные расходы на войну. В Фонде национального благосостояния России заканчивается золото, а его ликвидные активы сократились до 2% ВВП.

Кроме того, Путин потерял своего регионального союзника в Сирии - диктатора Башара Асада. Его наемники в африканском Сахеле перегружены и находятся в кризисе.

Эванс-Притчард подчеркнул, что за последний год россияне завоевали менее 1% территории Украины и не смогли захватить ни одного важного города. По его словам, из-за этого трудно преувеличить стратегическую преступность пропутинского поворота Трампа.

Журналист добавил, что команда Трампа уверена в том, что у американского лидера есть цель - отделить Россию от Китая. Отмечается, что он может "пожертвовать Украиной как пешкой в более крупной шахматной партии великих держав".

Эванс-Притчард заявил, что главным достижением Москвы является то, что ей все же удалось расколоть НАТО и получить свободу действий, чтобы совершать преступления в Европе.

Журналист уверен, что если план Трампа действительно состоит в этом, то он находится вне своей стратегической глубины.

"Это геополитическая фантазия", - заявил в разговоре с журналистом Майкл Кларк из Института австралийско-китайских отношений.

Также Эванс-Притчард напомнил, что две недели назад Путину с трудом удалось убедить коллегию сотрудников службы безопасности ФСБ в том, что заманчивые предложения Трампа являются основой для чего-то прочного. Он признал, что долгие годы Россия считала США врагом.

"Маловероятно, что у России есть желание отделиться от Китая. В нынешнем и, вероятно, будущем российском руководстве существует фундаментальное недоверие к США. Они не собираются растрачивать эти отношения с Китаем, выстроенные за последние пару десятилетий", - сказала Анджела Стент, научный сотрудник Центра США и Европы.

Эванс-Притчард не исключает и того, что Трамп может пойти в другом направлении. Он нанес удар по Китаю пошлинами, но до сих пор избегает серьезной борьбы с Пекином.

Журналист предупредил, что Трамп может совершить еще одну театральную сделку, которая фактически уступит Дальний Восток Китаю. Это может привести к необратимым геополитическим изменениям.

Трамп и война в Украине - важные новости

Ранее The Telegraph писало, что тактика президента США Дональда Трампа в отношении Украины следует разработанному год назад плану. Все, от ссоры в Овальном кабинете до заигрывания с Москвой, является частью плана, написанного спецпосланником Китом Келлоггом в апреле прошлого года.

Кроме того, Bild писало, что Трамп не возобновит помощь Украине, пока президент Украины Владимир Зеленский не уйдет в отставку. Трамп шантажирует Зеленского поставками оружия, добиваясь проведения выборов.

Вас также могут заинтересовать новости: