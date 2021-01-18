На опубликованной записи видно, что над зданием Капитолия поднимается дым, а на улицах звучит сигнал тревоги.

Все здания Капитолия, где проходила репетиция инаугурации избранного президента США Джо Байдена, заблокированы "из-за внешней угрозы".

Об этом в понедельник сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

На опубликованной записи видно, что над зданием Капитолия поднимается дым, а на улицах звучит сигнал тревоги.

По данным корреспондента NBC News Фрэнка Торпа, часть парламентского комплекса на Капитолии была эвакуирована, виднеются клубы дыма.

Позже ряд местных СМИ сообщил, что пожар возник по соседству с Капитолием - под автострадой, где живут бездомные.

Секретная служба США, которая ответственна за безопасность инаугурации, сообщила, что его уже ликвидировали, но вход в комплекс Капитолия все еще закрыт.

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Избрание Байдена президентом США

7 января Конгресс США официально утвердил демократа Джо Байдена на посту следующего президента США, которую политик должен занять 20 января. Байден набрал более 270 утвержденных Конгрессом голосов выборщиков.

6 января совместное заседание обеих палат Конгресса, во время которого должны были быть утверждены итоги голосования в Коллегии выборщиков, было прервано из-за массовых беспорядков на Капитолийском холме, устроены тысячами сторонников Трампа. Агрессивно настроенные протестующие ворвались в здание Конгресса, полиции пришлось эвакуировать законодателей. Сообщается, что во время беспорядков погибли не менее четырех человек. Для наведения порядка в Капитолий была направлена Национальная гвардия США.

Церемония вступления Джо Байдена на должность пройдет при усиленных мерах безопасности. Кроме тысяч полицейских будут задействованы более 20 тысяч солдат Национальной гвардии.

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Автор: Денис Прядко