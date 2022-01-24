Минобороны ОАЭ подтвердило перехват двух баллистических ракет над столицей страны Абу-Даби.

Две баллистические ракеты, запущенные в сторону Абу-Даби, были перехвачены и уничтожены местной системой ПВО в ночь на 24 января.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Остатки ракет упали в пустыне недалеко от столицы. Пострадавших в результате атаки нет, передают Русские Эмираты.

Министерство мообщило, что ракеты были запущены йеменской повстанческой группировкой хуситов. В Минобороны ОАЭ заявили, что "готовы противостоять любым угрозам и принимают все необходимые меры для защиты государства от нападений".

Отмечается, что инцидент не повлиял на работу Международного аэропорта Абу-Даби. Между 03:45 и 05:10 рейсы не отправлялись, ранним утром, до 09:00, все 17 рейсов вылетели по расписанию.

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Как сообщается, силы обороны Саудовской Аравии также минувшей ночью сбили баллистическую ракету, запущенную хуситами в сторону города Дахран-аль-Джануб. Осколки ракеты упали в промзоне города, местные СМИ опубликовали фотографии сгоревших машин.

Атаки произошли всего через несколько часов после того, как группа стран Лиги арабских государств провела встречу в Каире с целью призвать США объявить хуситов террористической группировкой.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 января Абу-Даби, столицу ОАЭ, обстреляли ракетами. Местные жители слышали взрывы и звуки сирен. Ракеты перехватывали силы ПВО. Вскоре хуситы обратились к правительству ОАЭ с предупреждением. Они заявили, что могут напасть на Бурдж-Халифу и опубликовали провокационную картинку.