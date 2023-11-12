Партнерам Украины не нравятся диверсии и убийства политических фигур на российской территории.

На Западе все больше не довольны смертоносными операциями украинских спецслужб на территории России. Но в то же время западные спецслужбы постепенно становятся зависимыми от украинских партнеров в вопросах России.

Как пишет The Times, Запад начал активно помогать Украине в развитии собственных спецслужб после печально известных событий 2014 года. Если Евросоюз сосредоточился преимущественно на продвижении реформ в СБУ, то США и Великобритания сосредоточили свое внимание на Главном управлении разведки Минобороны Украины и на Службе внешней разведки, которых учили тому, как противостоять российским диверсиям и развивать собственный разведывательный потенциал. Кроме обучения персонала эта поддержка выливалась в поставки продвинутого шпионского оборудования и прямой обмен разведывательной информацией.

Это сотрудничество стало намного интенсивнее в 2022 году из-за известных событий. Однако теперь украинцы тоже стали помогать разведданными уже своим западным партнерам. Украинская разведка сейчас имеет внутри России более мощную разведывательную сеть, которая использует длительные связи между двумя странами и присутствие там большого количества украинских граждан и просто симпатиков. А вот западные страны уже не могут так легко присылать в Россию своих агентов, как раньше, из-за резкого ухудшения отношений между Западом и РФ.

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Однако, несмотря на такое тесное сотрудничество, между Украиной и западными партнерами возникает все больше напряженности из-за украинской стратегии переноса войны на территорию России - путем бомбардировок и убийств не только военных, но и политических целей.

На Западе боятся, что это лишь добавит аргументов Путину относительно необходимости продолжать войну. Кроме того, Москва, похоже, до сих пор верит, что украинцы делают то, что им говорит Запад. Поэтому украинские атаки Кремль может воспринимать как опосредованные нападения со стороны Запада, что несет риск ответного удара непосредственно по западу.

Также западных чиновников до некоторой степени раздражает, что Киев не является полностью прозрачным и откровенным с союзниками относительно своих планов, и что Киев игнорирует беспокойство партнеров. Особенно в отношении операций СБУ и ГУР по ликвидации влиятельных россиян и ударов по РФ.

Неназванный офицер украинской разведки, с которым пообщались журналисты, отметил, что с украинской точки зрения ситуация выглядит иначе. Во-первых, он напомнил, что западные коллеги тоже "убивают своих врагов на другом конце света беспилотниками", поэтому не им осуждать украинские методы. Во-вторых, в Киеве уверены, что эти сетования Запада все равно не скажутся на фактическом сотрудничестве с Украиной.

Что же касается определенного нежелания украинцев раскрывать перед партнерами все карты, то такого никто никогда не делает. Офицер отмечает, что сейчас западные разведки получают от украинцев много важной информации относительно России, которую они не могли бы получить иным образом, в том числе и в случае, если бы отношения с Украиной были хуже.

Операции украинских спецслужб

Как писал УНИАН, на этой неделе в оккупированном Луганске взорвали коллаборанта, экс-начальника управления так называемой "Народной милиции" ЛНР" Михаила Филипоненко. Представители ГУР МОУ признали, что имеют отношение к этой операции.

Кроме того, ГУР, вероятно, причастно к организации ряда ударов по наемникам "Группы Вагнера" в Судане. Хотя официальные представители не подтвердили прямо этого, СМИ со ссылкой на источники писали, что это действительно украинские спецназовцы отстреливали вагнеровцев в Африке.

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