В результате инцидента есть пострадавшие. Им оказывают необходимую помощь.

На военном полигоне в Либаве (Чехия) сдетонировали неустановленные боеприпасы.

Как сообщает пресс-служба Вооруженных сил Чехии в социальной сети X, в результате инцидента есть пострадавшие. На место происшествия направлен спасательный вертолет для оказания скорой помощи.

"Мы имеем дело с серьезной аварией на военном полигоне Либава, где взорвались неустановленные боеприпасы. К сожалению, на месте происшествия есть пострадавшие. Пытаемся оказать помощь как можно быстрее, привлечен спасательный вертолет. Инцидентом занимается Военная полиция", - говорится в сообщении. Видео дня

"Чешская инициатива" по снарядам для Украины - последние новости

В Чехии заявили о серьезных проблемах с поставками боеприпасов для Украины. Владелец и глава CSG Михал Стрнад сообщил, что около 50% снарядов, приобретенных его компанией по поручению чешского правительства в таких местах, как Африка и Азия, не были достаточно качественными, чтобы их можно было отправить без дальнейшей обработки в Украину. К некоторым снарядам компания вынуждена добавлять недостающие компоненты собственного производства.

Также УНИАН сообщал, что только четыре страны дали Чехии деньги на покупку боеприпасов для Украины - это Канада, Дания, Нидерланды и Португалия. При этом о готовности помочь Праге финансово заявили почти 20 стран.

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