Стрельба произошла в трейлер-парке.

В Колорадо-Спрингс мужчина открыл огонь на вечеринке по случаю дня рождения, убив шестерых взрослых. После этого он покончил с собой.

Читайте такжеЧехия потребует от России компенсацию за последствия взрывов во ВрбетицеОб этом пишет AP.

По данным полиции, стрельба произошла в трейлер-парке в восточной части города.

Офицеры обнаружили шестерых убитых взрослых и мужчину с серьезными травмами, который позже скончался в больнице.

Подозреваемый был другом пострадавшей участницы вечеринки, на которой присутствовали её друзья и родственники.

Мужчина вошел внутрь и открыл огонь. Дети при нападении не пострадали, их передали родственникам.

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Автор: Людмила Жерновская