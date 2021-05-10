В Колорадо-Спрингс мужчина открыл огонь на вечеринке по случаю дня рождения, убив шестерых взрослых. После этого он покончил с собой.
Читайте такжеЧехия потребует от России компенсацию за последствия взрывов во ВрбетицеОб этом пишет AP.
По данным полиции, стрельба произошла в трейлер-парке в восточной части города.
Офицеры обнаружили шестерых убитых взрослых и мужчину с серьезными травмами, который позже скончался в больнице.
Подозреваемый был другом пострадавшей участницы вечеринки, на которой присутствовали её друзья и родственники.
Мужчина вошел внутрь и открыл огонь. Дети при нападении не пострадали, их передали родственникам.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Тернополе мужчина устроил стрельбу на детской площадке, чтобы "успокоить детей"
- В США на складе FedEx отрыли стрельбу: погибли восемь человек (фото, видео)
- "Возмутился, что не было фейерверков": в Винницкой области мужчина устроил стрельбу и обесточил поселок
- В США шестиклассница устроила стрельбу в школе: трое раненых
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram