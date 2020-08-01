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На Ибице турист прыгнул со скалы в воду и разбился о камни (видео)

06:36, 01 августа 2020
Мир
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Под поверхностью воды были камни / Фото ua.depositphotos.com

На кадрах видно, как мужчина с разбегу прыгает в море и с громким хлопком ударяется о поверхность, сообщает Daily Mail.

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Отмечается, что высота скалы, откуда нырял пловец, составляла около 30 метров.

После неудачного прыжка 38-летний британский турист попал в реанимацию с тяжелыми травмами, в том числе, множественными переломами костей.

После оказания неотложной помощи пострадавшего перевели в травматологию.


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